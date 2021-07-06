Amazon зарегистрировала в Украине подразделение, которое отвечает за облачные услуги, - СМИ
Американская корпорация Amazon зарегистрировала в Украине подразделение, которое отвечает за облачные услуги - "Амазон Дата Сервисес Украина"
Об этом сообщает AIN.ua .
Согласно сообщению, Amazon зарегистрировала в Украине одно из своих подразделений, отвечающее за облачные услуги. Речь идет о компании "Амазон Дата Сервисес Украина". Компания зарегистрирована в Украине в декабре 2020 года. Директором представительства является Денис Головатюк.
Отмечается, что основным видом деятельности компании является обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.
По данным издания, конечным бенефициаром компании является A100 Row, Inc., вероятно являющееся одним из юрлиц Amazon, зарегистрированной в Делавэре. Отмечается, что в 2019 году Amazon запускала подразделения в Эстонии и Латвии с подобным названием: Amazon Data Services Estonia и Amazon Data Centre Latvia, которые также были зарегистрированы на A100 Row Inc.
В издании добавили, что компания "Амазон Дата Сервисес Украина" зарегистрирована как плательщик налога на добавленную стоимость. В 2020 году компания, по данным налоговой, не имеет доходов и прибыли.
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