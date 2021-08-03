Amazon выпустит сериал по книге "Властелин колец" в сентябре 2022 года
Студия Amazon выпустит сериал по книге "Властелин колец" 2 сентября 2022 года
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает ZN.ua .
Он выйдет одновременно в 240 странах мира.
Эпизоды будут выходить еженедельно. Съемки первого сезона завершились 2 августа в Новой Зеландии.
Действие будет происходить за тысячи лет до событий, которые были описаны в романах "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец".
В Twitter опубликовали первый кадр из сериала.
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