Amazon выпустит сериал по книге "Властелин колец" в сентябре 2022 года

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает ZN.ua .

Он выйдет одновременно в 240 странах мира.

Эпизоды будут выходить еженедельно. Съемки первого сезона завершились 2 августа в Новой Зеландии.



Действие будет происходить за тысячи лет до событий, которые были описаны в романах "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец".

В Twitter опубликовали первый кадр из сериала.