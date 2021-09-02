Amazon ввел бонус в размере 50 фунтов для работников, которые вовремя приходят на работу

Об этом сообщает ВВС.

Вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни одного пропуска согласно утвержденному графику. Исключением являются выходные, связанные с инвалидностью и COVID-19.

В компании говорят, что такой шаг поможет ей удовлетворить высший спрос летом и на Рождество.

Отмечается, что бонус будут выплачивать раз в неделю.