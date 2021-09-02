Amazon ввел бонус в размере 50 фунтов для работников, которые вовремя приходят на работу
Amazon будет предлагать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов для штатного персонала на отдельных локациях в Великобритании для тех, кто вовремя приходит на работу
Об этом сообщает ВВС.
Вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни одного пропуска согласно утвержденному графику. Исключением являются выходные, связанные с инвалидностью и COVID-19.
В компании говорят, что такой шаг поможет ей удовлетворить высший спрос летом и на Рождество.
Отмечается, что бонус будут выплачивать раз в неделю.
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