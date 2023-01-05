Amazon уволит рекордное количество людей за всю историю компании - более 18 тысяч

Об этом сообщает Bloomberg .

Главный исполнительный директор Энди Джесси объявил о сокращении, которое будет касаться примерно 1% сотрудников Amazon. Он отметил, что это было результатом годового планирования компании.

Ранее сообщалось, что сокращение коснется примерно 10 тысяч сотрудников, в основном в отделах розничной торговли и рекрутинга.

"Эти изменения помогут нам реализовать наши долгосрочные возможности с более прочной структурой затрат", - комментирует Джесси.

Отмечается, что перспектива увольнений была у Amazon еще несколько месяцев назад, ведь в компании признали, что наняли слишком много людей во время пандемии, однако Bloomberg отмечает, что увеличение количества сокращений свидетельствует об ухудшении перспектив компании.

Инвесторы Amazon положительно отреагировали на последние попытки затянуть пояса, поскольку предполагают, что это может увеличить прибыль компании. Акции Amazon уже подорожали примерно на 1,8% после публикации информации о сокращениях.

Отмечается, что по состоянию на конец сентября в компании работало более 1,5 млн сотрудников.

4 ноября новый гендиректор компании Twitter Илон Маск приступил к сокращению работников.

Владелец Meta Марк Цукерберг сообщил , что собирается уволить более 11 тыс. работников компании для повышения эффективности работы.

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