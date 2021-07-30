Amazon получили штраф в размере 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС

Об этом сообщает Politico .



Согласно последним документам компании, решение было принято 16 июля и регулирующий орган постановил, что "обработка персональных данных Amazon не отвечала Общему регламенту ЕС о защите данных".



"Мы считаем решение CNPD необоснованным и намерены решительно защищаться в этом вопросе", - заявили в компании.



Отвечая на вопрос о постановлении, представитель Amazon сказал: "Мы категорически не согласны с постановлением CNPD и намерены подать апелляцию. Решение, которое касается того, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основывается на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности и предлагаемый штраф абсолютно не соответствует даже этой интерпретации".



Орган по защите данных также требует "пересмотра практики", но в документации не описывается, в чем именно заключаются требования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb