Amazon получили штраф в размере 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС
Управление по защите данных Люксембурга оштрафовало компанию Amazon на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС
Об этом сообщает Politico .
Согласно последним документам компании, решение было принято 16 июля и регулирующий орган постановил, что "обработка персональных данных Amazon не отвечала Общему регламенту ЕС о защите данных".
"Мы считаем решение CNPD необоснованным и намерены решительно защищаться в этом вопросе", - заявили в компании.
Отвечая на вопрос о постановлении, представитель Amazon сказал: "Мы категорически не согласны с постановлением CNPD и намерены подать апелляцию. Решение, которое касается того, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основывается на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности и предлагаемый штраф абсолютно не соответствует даже этой интерпретации".
Орган по защите данных также требует "пересмотра практики", но в документации не описывается, в чем именно заключаются требования.
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