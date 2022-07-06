Amazon получила "Отличие мира" от Минцифры
Минцифра вручила компании Amazon "Отличие мира" за поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России
Об этом сообщили в телеграмме Минцифры.
"Отличие мира - это награда, введенная Президентом Украины для компаний и корпораций, правительств, чиновников, мировых политиков, наиболее поддерживавших Украину и помогавших в борьбе с российским агрессором. Amazon AWS активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Компания помогла спасти нашу цифровую инфраструктуру во время войны", - подчеркнули в министерстве.
Да, важно было переместить государственные реестры Украины и критические базы данных в облачную среду Amazon AWS. Кроме того, с началом полномасштабной войны РФ против Украины компания запретила регистрироваться новым российским и белорусским клиентам.
Также во время встречи в Лугано Михаил Федоров с Директором по вопросам государственной трансформации Amazon AWS Лиамом Максвеллом обсудили дальнейшее сотрудничество в направлениях диджитал-лендлиза и послевоенного восстановления Украины. Максвелл отметил, что компания готова помочь с технологическими решениями для цифровизации госсектора и судебной системы. Amazon AWS за поддержку и смелые решения», – отметили в Минцифри.
- В апреле Компания Amazon пожертвовала на помощь украинским беженцам более 35 млн долларов, включая финансовую поддержку, продукты и кредиты на облачные услуги.
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