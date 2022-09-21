Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейский и мировой рынок, находить там новых клиентов. Это станет мощным толчком к популяризации Украины и нашего бизнеса за рубежом. Новые условия для украинских предпринимателей – это победа на экономическом фронте", – подчеркнул он.

По его словам, решение отменить комиссию стало реакцией компании на совместное обращение от Минцифры, "Укрпочты", маркетплейс-промоушн агентства Disqover Agency и Startup Ukraine с просьбой облегчить условия украинских продавцов на платформе Amazon и помочь им в условиях войны.

Ранее Amazon вместе с Amazon Web Services предоставила Украине мощности для хранения бекап-реестров, обеспечила поддержку более чем на $35 млн и в конце концов получила Премию Мира от Владимира Зеленского.

4 марта международная платежная система Visa упразднила ряд своих комиссий в Украине. Кроме того, комиссии для продавцов из Украины также отменили маркетплейсы Joom, Wish, Shopify, Etsy и eBay.

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