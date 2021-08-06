Amazon перенес возвращение своих работников в офисы на начало следующего года
Компания Amazon.com Inc. отложила возвращение людей по крайней мере до 3 января 2022 из-за роста заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает CNBC .
"Мы продолжим следовать указаниям властей, прислушиваясь к рекомендациям, чтобы создать безопасное рабочее пространство для наших команд", - говорится в сообщении.
Ранее компания хотела вывести людей в офисы в начале сентября.
Решение касается сотрудников компании в США и других странах.
- Работников Google будет пускать в офисы только при завершенной вакцинации от COVID-19.
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