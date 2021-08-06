Amazon перенес возвращение своих работников в офисы на начало следующего года

Об этом сообщает CNBC .

"Мы продолжим следовать указаниям властей, прислушиваясь к рекомендациям, чтобы создать безопасное рабочее пространство для наших команд", - говорится в сообщении.

Ранее компания хотела вывести людей в офисы в начале сентября.



Решение касается сотрудников компании в США и других странах.

Работников Google будет пускать в офисы только при завершенной вакцинации от COVID-19.