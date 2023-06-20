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Amazon, PepsiCo, Starbucks и Adidas обещают трудоустроить 13 тысяч беженцев в Европе, в том числе украинцев

20 июня, 2023 вторник
09:18
Общество Аmazon

Крупные международные компании, в частности Amazon, Marriott и Hilton, обязались в последующие три года предоставить работу 13 тысячам беженцев в Европе, среди которых украинцы

Об этом информирует Associated Press.

"Каждое число - это история отдельной семьи, которая бросила все, ища безопасности, ища защиты и желая как можно быстрее восстановить свою жизнь. Поэтому обязательства, которые бизнес собирается взять на себя, абсолютно необходимы", - сказала заместительница верховного комиссара ООН делам беженцев Келли Клементс.

В канун Всемирного дня беженцев 20 июня более 40 компаний объявили, что обеспечат работой или научат в общей сложности 250 тысяч беженцев, из которых 13 680 будут работать непосредственно в фирмах.

Крупнейший интернет-ритейлер в мире Amazon намерен трудоустроить не менее пяти тысяч беженцев в течение трех лет в Европе, крупные гостиничные компании Marriott и Hilton – по 1500 каждая, Starbucks и ISS – по тысяче каждая. К предоставлению работы беженцам также присоединяются бренды Adidas, LʼOreal, PepsiCo и Hyatt.

  • 5 января американская компания Amazon объявила об увольнении 18 тысяч сотрудников, что является рекордом для фирмы. Одной из причин назвали слишком большое количество работников, нанятых во время пандемии.
  • Компания Amazon планирует обязать своих работников посещать офис не менее трех дней в неделю, чтобы "объединить людей".
Мир
ЕС
Европа
беженцы
беженцы из Украины
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