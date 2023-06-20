Об этом информирует Associated Press.

"Каждое число - это история отдельной семьи, которая бросила все, ища безопасности, ища защиты и желая как можно быстрее восстановить свою жизнь. Поэтому обязательства, которые бизнес собирается взять на себя, абсолютно необходимы", - сказала заместительница верховного комиссара ООН делам беженцев Келли Клементс.

В канун Всемирного дня беженцев 20 июня более 40 компаний объявили, что обеспечат работой или научат в общей сложности 250 тысяч беженцев, из которых 13 680 будут работать непосредственно в фирмах.

Крупнейший интернет-ритейлер в мире Amazon намерен трудоустроить не менее пяти тысяч беженцев в течение трех лет в Европе, крупные гостиничные компании Marriott и Hilton – по 1500 каждая, Starbucks и ISS – по тысяче каждая. К предоставлению работы беженцам также присоединяются бренды Adidas, LʼOreal, PepsiCo и Hyatt.