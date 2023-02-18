Amazon обяжет своих работников находиться в офисе не менее 3 дней в неделю
Компания Amazon планирует обязать своих работников посещать офис не менее трех дней в неделю, чтобы "объединить людей"
Об этом информирует Bloomberg .
Своим решением компания Amazon отменила предыдущую политику, согласно которой решать вопросы пребывания работников в офисе могли высшие менеджеры. Новая политика вступает в силу с 1 мая.
Исполнительный директор Amazon Энди Джесси отметил, что среди работников, которым необходимо будет посещать офис, будут исключения. Это будет касаться, в частности, отделов продаж и поддержки клиентов, "однако это будет небольшое меньшинство".
"Команды, как правило, имеют лучшие отношения, когда они чаще встречаются лично. Есть что-то для того, чтобы находиться с кем-то лицом к лицу, смотреть ему в глаза и видеть, что он полностью погружен в то, что вы обсуждаете, что объединяет людей", - сказал Джесси.
Приняв такое решение, Amazon фактически присоединился к ряду компаний, которые сейчас отказываются от предложенной во время пандемии работы с любого места, кроме офиса. Так работать в офисе требуют компании Apple Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp.
В октябре 2021 года в компании Amazon решать, как часто работники должны посещать офис, могли менеджеры. Тогда, по словам сотрудников, посещаемость была неравномерной.
Bloomberg отмечает, что возвращение значительного количества работников в офис может способствовать развитию коммерческих районов вокруг офисов Amazon, поскольку компания является основным арендатором офисов в районе залива Сан-Франциско, Нью-Йорке, Остине, штат Техас, в Лос-Анджелесе и в других городах.
- 5 января американская компания Amazon объявила об увольнении 18 тысяч сотрудников, что является рекордом для фирмы. Одной из причин назвали слишком большое количество работников, нанятых во время пандемии.
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