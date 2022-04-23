Amazon направил более $35 млн в помощь украинским беженцам
Компания Amazon пожертвовала на помощь вынужденно переселенным людям из Украины более 35 млн долларов, это включает финансовую поддержку, продукты и кредиты на облачные услуги
Об этом пишут на сайте компании.
"Хотя у нас нет прямых операций в Украине, Amazon оказывает гуманитарную помощь населению Украины с первого дня российского вторжения. Это включает в себя нашу инфраструктуру и технологии для оказания поддержки благотворительным организациям, которые помогают беженцам и другим пострадавшим людям", - говорится в сообщении.
Пожертвования включают более 10 миллионов долларов для более чем 150 благотворительных организаций, оказывающих поддержку на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирную продовольственную программу, Красный Крест, Polska Akcja Humanitarna и Save the Children. Компания также предоставила необходимые вещи – от средств гигиены и медицинских товаров до закусок и одежды.
Amazon Web Services (AWS) выделила 15 миллионов долларов на кредиты облачных вычислений и техническую экспертизу, чтобы продолжать поддерживать местные и глобальные организации, разрешающие гуманитарный кризис. Эксперты AWS обеспечивают приложения, которые облегчают прием украинских беженцев на пограничных переходах, предоставляют технологии, которые помогают установить безопасные маршруты эвакуации, настраивают экстренное интернет-соединение и обеспечивают безопасную связь.
Сотрудники компании также присоединились к помощи. Amazon оценивает их пожертвования в 5 миллионов долларов.
"Мы продолжим сотрудничество с благотворительными организациями, нашими сотрудниками и нашими партнерами, чтобы поддержать беженцев и других нуждающихся. Мы знаем, что восстановление после этой войны будет продолжаться много лет, и мы будем и дальше поддерживать народ Украины", - добавляют в компании.
- Напомним, немецкая "Бавария" в сотрудничестве с отделом социальных служб Мюнхена оплатит постоянное жилье для группы украинских беженцев – людей с ограниченными возможностями.
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