Amazon направил более $35 млн в помощь украинским беженцам

Об этом пишут на сайте компании.



"Хотя у нас нет прямых операций в Украине, Amazon оказывает гуманитарную помощь населению Украины с первого дня российского вторжения. Это включает в себя нашу инфраструктуру и технологии для оказания поддержки благотворительным организациям, которые помогают беженцам и другим пострадавшим людям", - говорится в сообщении.



Пожертвования включают более 10 миллионов долларов для более чем 150 благотворительных организаций, оказывающих поддержку на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирную продовольственную программу, Красный Крест, Polska Akcja Humanitarna и Save the Children. Компания также предоставила необходимые вещи – от средств гигиены и медицинских товаров до закусок и одежды.



Amazon Web Services (AWS) выделила 15 миллионов долларов на кредиты облачных вычислений и техническую экспертизу, чтобы продолжать поддерживать местные и глобальные организации, разрешающие гуманитарный кризис. Эксперты AWS обеспечивают приложения, которые облегчают прием украинских беженцев на пограничных переходах, предоставляют технологии, которые помогают установить безопасные маршруты эвакуации, настраивают экстренное интернет-соединение и обеспечивают безопасную связь.



Сотрудники компании также присоединились к помощи. Amazon оценивает их пожертвования в 5 миллионов долларов.



"Мы продолжим сотрудничество с благотворительными организациями, нашими сотрудниками и нашими партнерами, чтобы поддержать беженцев и других нуждающихся. Мы знаем, что восстановление после этой войны будет продолжаться много лет, и мы будем и дальше поддерживать народ Украины", - добавляют в компании.

Напомним, немецкая "Бавария" в сотрудничестве с отделом социальных служб Мюнхена оплатит постоянное жилье для группы украинских беженцев – людей с ограниченными возможностями.