Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады из-за вероятности поединка с израильским спортсменом, поскольку Алжир не признает Израиля

Об этом сообщает The Times of Israel, передает НВ.



В случае победы в первом раунде Нурин мог бы встретиться с израильтянином Тохаром Бутбулем.

Несмотря на жеребьевку, Нурин решил сняться с Олимпиады.



"Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили израильского соперника и поэтому нам пришлось сняться с Олимпиады. Мы приняли правильное решение", - заявил тренер дзюдоиста.

Алжир не признает Израиля и не имеет с ним дипломатических отношений.

Страна отказывает во въезде любому гражданину с израильским паспортом или если в паспорте есть израильская виза. Алжир запрещает своим гражданам ездить в Израиль.