Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады из-за вероятности поединка с израильским спортсменом, поскольку Алжир не признает Израиля
Дзюдоист из Алжира Фетх Нурин отказался выступать на Олимпиаде-2020, узнав что его соперником может стать спортсмен из Израиля
Об этом сообщает The Times of Israel, передает НВ.
В случае победы в первом раунде Нурин мог бы встретиться с израильтянином Тохаром Бутбулем.
Несмотря на жеребьевку, Нурин решил сняться с Олимпиады.
"Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили израильского соперника и поэтому нам пришлось сняться с Олимпиады. Мы приняли правильное решение", - заявил тренер дзюдоиста.
Алжир не признает Израиля и не имеет с ним дипломатических отношений.
Страна отказывает во въезде любому гражданину с израильским паспортом или если в паспорте есть израильская виза. Алжир запрещает своим гражданам ездить в Израиль.
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