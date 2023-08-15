Алжир запретил фильм о Барби
Фильм "Барби" запрещен в Алжире после того, как его демонстрировали в кинотеатрах страны в течение нескольких недель
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник и местные новости.
Официальный источник заявил, что фильм якобы пропагандирует гомосексуализм и другие западные отклонения, а также не соответствует религиозным и культурным убеждениям Алжира.
Сообщается, что министерство культуры Алжира контролирует содержание фильмов, транслирующихся в кинотеатрах и может остановить их показ.
Также Ливан и Кувейт запретили фильм о Барби.
Что известно о фильме "Барби"
"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.
Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"). В "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена. Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Хэлен Миррен.
5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".
В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.
Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.
В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", который может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.
6 августа стало известно, что комедия Греты Гервиг превысила 1 миллиард долларов в мировом прокате, в том числе собрала 459 миллионов долларов в Северной Америке и 572 миллиона долларов в мире.
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