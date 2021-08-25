Алжир разорвал дипотношения с Марокко: обвиняет в шпионаже и лесных поджогах
24 августа Алжир разорвал дипотношения с западным соседом - Марокко: страна обвиняет террористические группы берберских сепаратистов в поджогах лесов, одну из группировок боевиков, по их мнению, поддерживают соседи
Об этом рассказывает "Аль-Джазира".
"Алжир решил прекратить дипломатические отношения с Королевством Марокко с сегодняшнего дня", - сказал министр иностранных дел Рамдан Ламамра.
"Марокканское королевство никогда не прекращало своих враждебных действий против Алжира", - сказал он.
Прерывание дипломатических отношений действует со вторника, но консульства в каждой стране останутся открытыми, сказал Ламамра.
Марокко и Алжир имеют напряженные отношения в течение десятилетий, главным образом по вопросу Западной Сахары.
Король Марокко Мохаммед VI призвал к улучшению связей с Алжиром.
На прошлой неделе Алжир заявил, что смертельные лесные пожары - это работа групп, которые он назвал "террористическими", одну из которых, по ее словам, поддержала Марокко.
Лесные пожары в Алжире, вспыхнувшие 9 августа на фоне бурной жары, сожгли десятки тысяч гектаров леса и унесли жизни не менее 90 человек, в том числе более 30 солдат.
Власти Алжира назвали берберских сепаратистов виновными в пожарах из региона Кабиле, который простирается вдоль побережья Средиземного моря к востоку от столицы Алжира.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.48
- Актуальное
- Важное