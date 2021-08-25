Алжир разорвал дипотношения с Марокко: обвиняет в шпионаже и лесных поджогах

Об этом рассказывает "Аль-Джазира".



"Алжир решил прекратить дипломатические отношения с Королевством Марокко с сегодняшнего дня", - сказал министр иностранных дел Рамдан Ламамра.



"Марокканское королевство никогда не прекращало своих враждебных действий против Алжира", - сказал он.



Прерывание дипломатических отношений действует со вторника, но консульства в каждой стране останутся открытыми, сказал Ламамра.



Марокко и Алжир имеют напряженные отношения в течение десятилетий, главным образом по вопросу Западной Сахары.



Король Марокко Мохаммед VI призвал к улучшению связей с Алжиром.



На прошлой неделе Алжир заявил, что смертельные лесные пожары - это работа групп, которые он назвал "террористическими", одну из которых, по ее словам, поддержала Марокко.



Лесные пожары в Алжире, вспыхнувшие 9 августа на фоне бурной жары, сожгли десятки тысяч гектаров леса и унесли жизни не менее 90 человек, в том числе более 30 солдат.



Власти Алжира назвали берберских сепаратистов виновными в пожарах из региона Кабиле, который простирается вдоль побережья Средиземного моря к востоку от столицы Алжира.

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