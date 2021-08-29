Alyona Alyona озвучила свой бюджет на месяц

По ее словам, на себя она может потратить 20% прибыли, остальные - инвестирует в свое дело, передает Еспресо.TV .



Больше всего Аlyona Аlyona тратит на жилье, проезд и питание и еще 13% отдает на благотворительность.



"В месяц я трачу примерно 1000-1500 долларов. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу в строительные магазины с Денисом - докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", - написала звезда у себя в Инстаграмме.



Денисом зовут ее парня, к которому она недавно переехала.



При этом певица ездит на такси, так как на собственное авто еще не заработала.



"На самом деле каждый бизнесмен знает, что каждое дело сначала требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов, может появиться какой-то доход. И даже после этого нужно продолжать инвестировать в свое дело", - отметила исполнительница.





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