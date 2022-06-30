Альянс работает над возможностью вывезти зерно из Украины по суше и морю, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО работает над возможностью вывезти зерно из Украины по суше и морю
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова Столтенберга.
В частности, по словам Генсека НАТО, Греция заявила о готовности предоставить корабли, по которым можно будет вывезти зерновые культуры из украинских портов.
"Греция объявила, что готова предоставить корабли для вывоза зерна из Украины", - сообщил он на саммите в Мадриде.
Отмечается, что союзники обсудили усилия по смягчению растущего продовольственного кризиса в мире.
- 30 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил , что НАТО зависит от Украины, ведь миру грозит продовольственный кризис из-за нападения страны-агрессора Российской Федерации. Генсек добавил, что европейские страны и Соединенные Штаты Америки объединяются в рамках НАТО для преодоления современных вызовов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное