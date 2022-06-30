Альянс работает над возможностью вывезти зерно из Украины по суше и морю, - Столтенберг

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова Столтенберга.

В частности, по словам Генсека НАТО, Греция заявила о готовности предоставить корабли, по которым можно будет вывезти зерновые культуры из украинских портов.

"Греция объявила, что готова предоставить корабли для вывоза зерна из Украины", - сообщил он на саммите в Мадриде.

Отмечается, что союзники обсудили усилия по смягчению растущего продовольственного кризиса в мире.

30 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил , что НАТО зависит от Украины, ведь миру грозит продовольственный кризис из-за нападения страны-агрессора Российской Федерации. Генсек добавил, что европейские страны и Соединенные Штаты Америки объединяются в рамках НАТО для преодоления современных вызовов.

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