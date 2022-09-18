Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лас-Вегасе (США) Канело победил Головкина единодушным решением судей – 115:113, 115:113, 116:112. Мексиканец защитил звание чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Головкин и Альварес ранее дважды встречались в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам раздельным решением победил мексиканец. Казахстанец не согласился с результатом обоих поединков.

Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.

3 сентября украинский боксер Александр Усик заявил, что готов провести сражение против Сауля Альвареса.

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