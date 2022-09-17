Альварес – Головкин: где и когда смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира
В ночь на 18 сентября мексиканец Сауль Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в поединке против казахстанца Геннадия Головкина
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Бой Канело-Головкин состоится в Лас-Вегасе (США) и начнется в воскресенье 18 сентября около 6:00 по киевскому времени. Вживую поединок покажет стриминговый сервис DAZN.
На процедуре взвешивания перед боем Сауль Альварес показал 75,9 кг, Геннадий Головкин – 76,1 кг.
Мексиканец в бою с самым принципиальным соперником будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Головкин и Альварес ранее дважды встречались в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец. Казахстанец не согласился с результатом обоих поединков.
Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг)
Сауль Альварес (Мексика) – Геннадий Головкин (Казахстан)
Лас-Вегас, США
18 сентября, 06:00
Прямая трансляция на DAZN
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3 сентября украинский боксер Александр Усик заявил, что готов провести сражение против Сауля Альвареса.
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