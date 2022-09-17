Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Бой Канело-Головкин состоится в Лас-Вегасе (США) и начнется в воскресенье 18 сентября около 6:00 по киевскому времени. Вживую поединок покажет стриминговый сервис DAZN.

На процедуре взвешивания перед боем Сауль Альварес показал 75,9 кг, Геннадий Головкин – 76,1 кг.

Мексиканец в бою с самым принципиальным соперником будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Головкин и Альварес ранее дважды встречались в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец. Казахстанец не согласился с результатом обоих поединков.

Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг)

Сауль Альварес (Мексика) – Геннадий Головкин (Казахстан)

Лас-Вегас, США

18 сентября, 06:00

Прямая трансляция на DAZN

3 сентября украинский боксер Александр Усик заявил, что готов провести сражение против Сауля Альвареса.

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