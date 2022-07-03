Словацкий политолог рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Альтернативы вступлению Украины в Европейский Союз и помощи в войне против России нет. Невозможно повторять ошибки 2014 года, когда неясная реакция Евросоюза помогла создать политический вакуум, который Путин использовал для начала войны. Эту страницу истории нужно перевернуть", - отметил Дулеба.

Советник премьер-министра Словакии добавил, что для стран Европейского Союза нет альтернативы, ведь качество жизни упало бы, потому что нужно было бы заботиться о безопасности.

"Договоренность была такова: предоставляем кандидатский статус, понятные экономические, политические требования и т.д. А главным аргументом для скептиков было то, что в случае успеха России в войне с Украиной бюджеты всех стран-участниц ЕС были бы милитаризованными, а финансирование здравоохранения и социальной сферы было бы уменьшено - качество жизни упало бы. То есть альтернативы нет", - заметил Александр Дулеба.

Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавшем 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове .

По информации издания Bloomberg, ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины по окончании войны .

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