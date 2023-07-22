Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Если смотреть на логистику зерна в последние месяцы действий зернового соглашения - она было очень простой. 50% плыло по морю из портов Одессы, 25% - через дунайские порты и еще 25% шли через западную границу на Европу. По большому счету, альтернативы морю у нас нет, потому что Европа закрывает для нас границы, потому что защищают наши аграрные рынки".

Вовк добавил, что у Украины есть не альтернативные, а другие варианты – это Дунай и западная граница.

"Их использование не позволит вывезти продукцию в тех объемах, которые нужны Украине. Это также будет чрезвычайно дорогой экспорт. Настолько дорогой, что предприятиям будет невыгодно производить зерно, потому что оно будет за пределами рентабельности. Работать в убыток можно неделю, две, три, но в течение нескольких месяцев этого никто не будет делать", - считает эксперт.

По его мнению, сейчас нужно посмотреть на эту ситуацию с зерновым соглашением не как на проблему, а как на возможность.

"Изменить невыгодные правила игры на те, которые больше отвечают нашим национальным интересам. Это непросто, но привязываться к соглашению с агрессором как к будущему – это путь в никуда. Мы уже это прошли и я не понимаю, почему мы должны становиться на эти грабли еще раз", – подытожил Вовк.

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного выполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.

Министерство обороны объявило, что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как такие, что перевозят военные грузы

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

21 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду , что Турция поможет вернуть Россию в Черноморскую зерновую инициативу, которую она сорвала в начале недели.