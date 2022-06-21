Такую мысль он высказал в эфире Еспресо.

"Безусловно, лучший способ разблокировки зернового экспорта - это разблокировка наших портов Одесского региона. Однако западные партнеры, понимая, что ситуацию с орками так просто не решить, предлагают ряд альтернативных вариантов. Это, в частности, экспорт зерна через Дунайские порты… Измаил, Вилково, через которые осуществляется экспорт в Румынию, хотя Россия пытается и там препятствовать.Также недавно первый балкер с украинской кукурузой прибыл на Запад Европы, в Испанию из польских портов, то есть здесь проработанный железнодорожный маршрут в Польшу. Кроме того, рассматриваются похожие маршруты через территорию Германии, через территорию Балтийских стран", – рассказал Лакийчук.



Эксперт добавил, что отчасти эти альтернативные варианты экспорта продовольствия решат вопросы для Украины и мира.



"Однако, к сожалению, это лишь половинчатые меры. Имеем то, что имеем", - сказал он.

Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует удвоить объем . Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной пресс-конференции в Киеве, информирует Bloomberg.

Россия заблокировала в портах Одесской области 39 гражданских судов. Украина и Румыния стремятся удвоить объемы поставок зерна через Дунай

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