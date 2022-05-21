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Альтернатива статусу Украины как кандидата в члены ЕС станет очередным компромиссом Европы с РФ, - Зеленский

21 мая, 2022 суббота
17:41
война с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны компромиссы в вопросе получения статуса кандидата в ЕС

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, которую опубликовал Офис президента в Telegram.

"Кандидатство Украины в ЕС - это важный сигнал. Это еще не членство, но очень важный сигнал для нашего народа, который отстаивает свою страну и европейские ценности. Именно поэтому, я считаю, что если не будет объединенной поддержки Украины относительно членства в Евросоюз - это ответ на вопрос, какие ценности мы защищаем - европейские или чисто свои", - сказал президент.

Он назвал важным шагом предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Я понимаю, что это сложно, что многие страны проходили долгий путь - годы по кандидантству, потом годы по членству. Считаю некорректным нас сравнивать сегодня со странами, которые прошли мирный путь по кандидантству - мы проходим его через войну за свободу и независимость и за эти европейские ценности. Теряем не только время, как это было у других стран, мы теряем дороже времени - людей", - заявил президент.

Зеленский выразил благодарность странам, которые будут поддерживать кандидатство Украины.

"Очень хочу верить, что Португалия будет также на этой стороне света. И нам эта поддержка действительно очень важна", - подчеркнул он.

Президент прокомментировал альтернативу предоставлению статуса кандидата.

"Почему Украине не нужна сегодня альтернатива? Нам не нужны те или иные возможности или технические способности по доступу к тем или иным финансам. Это важно для экономики Украины, но нам не нужны альтернативы по кандидантству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы, потому что это будут не компромиссы с Украиной у Европы. Это будет очередной компромисс Европы с Российской Федерацией", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия оказывает влияние и давление через своих политиков, чиновников, дипломатов на решение той или иной страны Европы поддерживать Украину или нет.

"Это опять-таки компромисс с Россией. Я хочу всем вам напомнить все эти годы, к чему привели такие компромиссы тех или иных стран запада с РФ. Именно поэтому нам важна эта объединенная поддержка стран ЕС", - подытожил президент.

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Мир
Владимир Зеленский
членство в ЕС
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