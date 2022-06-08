Альтернатива Китаю. США вольют в экономики центральноамериканских стран миллиарды долларов
США инвестируют $3,2 млрд в страны Центральной Америки
Об этом сообщает Reuters.
Вице-президент США Камала Харрис объединила корпоративные обязательства на сумму $3,2 миллиарда, которые будут направлены в несколько стран Центральной Америки. Финансовые стимулы должны сократить миграционные потоки в США и создать экономическую альтернативу Китаю, говорится в публикации.
Новые обязательства компаний, в том числе Visa Inc и швейной компании Gap Inc, превышают $1,9 миллиарда, в дополнение к $1,2 миллиардам, уже полученным в декабре. Последний раунд корпоративных инвестиций, объявленный Харрис, — создать рабочие места, расширить доступ к Интернету и привлечь больше людей к официальной банковской системе.
Эти инвестиции являются основной частью плана президента Джо Байдена по устранению "основных причин" миграции из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, региона, известного как Северный треугольник. Остановка нелегальной миграции является приоритетом Байдена, потому что рекордное количество людей пытается попасть в Соединенные Штаты на границе с Мексикой.
Кроме того, президент-демократ хочет возобновить отношения с Центральной Америкой, испорченные при его республиканском предшественнике Дональде Трампе, и противостоять растущему влиянию Китая в регионе.
По словам американских чиновников, Байден в среду, 8 июня, едет в Лос-Анджелес на саммит, чтобы там продвигать новый экономический план для Латинской Америки.
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