Об этом сообщает Reuters.

Вице-президент США Камала Харрис объединила корпоративные обязательства на сумму $3,2 миллиарда, которые будут направлены в несколько стран Центральной Америки. Финансовые стимулы должны сократить миграционные потоки в США и создать экономическую альтернативу Китаю, говорится в публикации.

Новые обязательства компаний, в том числе Visa Inc и швейной компании Gap Inc, превышают $1,9 миллиарда, в дополнение к $1,2 миллиардам, уже полученным в декабре. Последний раунд корпоративных инвестиций, объявленный Харрис, — создать рабочие места, расширить доступ к Интернету и привлечь больше людей к официальной банковской системе.

Эти инвестиции являются основной частью плана президента Джо Байдена по устранению "основных причин" миграции из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, региона, известного как Северный треугольник. Остановка нелегальной миграции является приоритетом Байдена, потому что рекордное количество людей пытается попасть в Соединенные Штаты на границе с Мексикой.

Кроме того, президент-демократ хочет возобновить отношения с Центральной Америкой, испорченные при его республиканском предшественнике Дональде Трампе, и противостоять растущему влиянию Китая в регионе.

По словам американских чиновников, Байден в среду, 8 июня, едет в Лос-Анджелес на саммит, чтобы там продвигать новый экономический план для Латинской Америки.

1 июня между США и Китаем снова возникло напряжение: Пекин угрожал Вашингтону за поддержку "сепаратистов" на Тайване.

23 мая Байден заявил, что США применят военную силу в случае вторжения Китая в Тайвань.

15 апреля Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb