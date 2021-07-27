Альтернатива - еженедельный тест: в Калифорнии введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих и медработников
Власти американского штата Калифорния решили требовать от госслужащих и медицинских работников свидетельство вакцинации от COVID-19 или еженедельно проходить тестирование
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на АР.
"Индивидуальный выбор не вакцинироваться влияет значительным, разрушительным и смертельным образом", - заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Он добавил, что штат "не остановится на государственных служащих". Правило начнет действовать с августа.
В Калифорнии проживает не менее 238 тыс. служащих и как минимум 2 млн работников здравоохранения.
62% жителей штата полностью вакцинированы, но уровень заболеваемости и госпитализации в Калифорнии растут на штамм "дельта" приходится около 80% выявленных случаев.
В штате действует требование носить маску на рабочем месте, если человек не вакцинирован.
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