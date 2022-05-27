Альтернатива Евросоюзу: Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому о создании экономического и военного альянса
Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.
Сообщается, что Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый "политический, экономический и военный союз", который будет альтернативой Евросоюзу и направлен против России.
Новый альянс должен объединить страны, недовольные политикой ЕС, а также ответными действиями Германии на военную агрессию РФ.
Членами Европейского сообщества, а именно его создание предлагает Джонсон должны стать: Британия, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. В дальнейшем к этому объединению может присоединиться также Турция.
- Напомним, министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что рассмотрение заявки Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее 15 или 20 лет. Зато он предлагал создать отдельный политический проект , в который смогла бы вступить Украина.
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