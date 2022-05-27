Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Сообщается, что Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый "политический, экономический и военный союз", который будет альтернативой Евросоюзу и направлен против России.

Новый альянс должен объединить страны, недовольные политикой ЕС, а также ответными действиями Германии на военную агрессию РФ.

Членами Европейского сообщества, а именно его создание предлагает Джонсон должны стать: Британия, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. В дальнейшем к этому объединению может присоединиться также Турция.

Напомним, министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что рассмотрение заявки Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее 15 или 20 лет. Зато он предлагал создать отдельный политический проект , в который смогла бы вступить Украина.