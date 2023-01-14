Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников двух стран.

Также страны предлагают блоку запретить больше средств "российской пропаганды" и отрезать больше российских банков от SWIFT, заявили дипломаты, пожелавшие остаться неизвестными.

"Все труднее получить необходимое единодушие в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет", - добавил один из дипломатов.

По его словам, новый пакет санкций должен быть готов к первой годовщине вторжения 24 февраля.

Агентство отмечает, что Украина призвала ЕС также включить в черный список компанию "Росатом". До этого времени эта инициатива блокировалась, в частности, Венгрией. Дипломаты предложили первым шагом внести Росатом и/или его руководство в черный список ЕС.

Европейские дипломаты заявили, что в новом пакете санкций они снова попытаются положить конец торговле алмазами с Россией и расширят запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

В ближайшие недели ЕС также должен пересмотреть ограничение цены на российскую сырую нефть, которое, по словам польского дипломата, следует снизить с 60 долларов, согласованных на международном уровне, учитывая, что нефть Urals в последнее время торгуется ниже этого уровня.

Польские и литовские дипломаты также заявили, что поддерживают новые санкции против союзника России Беларуси после оглашения этого месяца главой исполнительной власти ЕС о том, что блок накажет Минск за помощь России в войне.

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