Об этом говорится в официальном интернет-представительстве президента.

Отмечается, что персональные санкции, среди которых блокировка активов и лишение госнаград Украины, продлятся 10 лет.

В санкционный список вошли российские артисты Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, телеведущие Дана Борисова, Яна Рудковская и другие.

Кроме того, под санкции попала бывшая украинская телеведущая Диана Панченко, снимающая сейчас пропагандистские ролики для РФ на временно оккупированных территориях, а также российский военкор Семен Пегов.

С полным списком подсанкционных лиц можно ознакомиться по ссылке .

В субботу, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против 119 российских артистов.

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