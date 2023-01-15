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Аллегрова, Долина, Киркоров, Буйнов, Харатьян, Соседов. Указом Зеленского расширены санкции еще на 198 россиян

15 января, 2023 воскресенье
16:41
война с Россией

В воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский подписал указ №23/2023 о введении санкций против 198 российских пропагандистов и деятелей культуры

Об этом говорится в официальном интернет-представительстве президента.

Отмечается, что персональные санкции, среди которых блокировка активов и лишение госнаград Украины, продлятся 10 лет.

В санкционный список вошли российские артисты Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, телеведущие Дана Борисова, Яна Рудковская и другие.

Кроме того, под санкции попала бывшая украинская телеведущая Диана Панченко, снимающая сейчас пропагандистские ролики для РФ на временно оккупированных территориях, а также российский военкор Семен Пегов.

С полным списком подсанкционных лиц можно ознакомиться по ссылке .

  • В субботу, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против 119 российских артистов.

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Россия
Владимир Зеленский
санкции против России
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