"Алкоголь не было, но разговор пошел": Кулеба о том, почему встреча Зеленского и Байдена затянулась

Об этом он сказал во время эфира на одном из телеканалов, передает РБК-Украина .



"Пошел разговор. Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить, и это были исключительно вопросы безопасности. Важно, что Байден не пытался как-то формально ответить на наши вопросы, на наши идеи. Мы озвучили новые идеи - о том, что могут совместно с нами сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения ", - добавил Кулеба.



По его словам, украинская сторона достигла всего, чего хотела.

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