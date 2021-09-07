"Алкоголь не было, но разговор пошел": Кулеба о том, почему встреча Зеленского и Байдена затянулась
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом 1 сентября в Белом доме затянулась, потому что "пошел разговор"
Об этом он сказал во время эфира на одном из телеканалов, передает РБК-Украина .
"Пошел разговор. Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить, и это были исключительно вопросы безопасности. Важно, что Байден не пытался как-то формально ответить на наши вопросы, на наши идеи. Мы озвучили новые идеи - о том, что могут совместно с нами сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения ", - добавил Кулеба.
По его словам, украинская сторона достигла всего, чего хотела.
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