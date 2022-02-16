Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022
Алина Паш, победившая в Нацотборе на Евровидение-2022, сняла свою кандидатуру как представителя от Украины на песенном конкурсе
Об этом говорится в Instagram певицы.
"С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с Общественным и подпишем все необходимые документы", - говорится в сообщении Паш.
По словам певицы, развернувшийся вокруг конкурса скандал не соответствует тому, что она закладывала в свою песню. Также она подчеркнула, что является гражданкой Украины, соблюдает законы Украины и несет традиции и ценности Украины в мир.
В то же время Паш добавила, что не считает себя политиком, а является артисткой.
"У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории", - говорится в сообщении.
- Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.
- Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
- Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.
- Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса.
- 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Наблюдательный совет Общественного вещателя планирует внеочередное заседание 18 февраля из-за ситуации вокруг Национального отбора на "Евровидение-2022".
- Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.98
Покупка 27.98Продажа 28.34
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное