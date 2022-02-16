Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022

Об этом говорится в Instagram певицы.



"С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с Общественным и подпишем все необходимые документы", - говорится в сообщении Паш.



По словам певицы, развернувшийся вокруг конкурса скандал не соответствует тому, что она закладывала в свою песню. Также она подчеркнула, что является гражданкой Украины, соблюдает законы Украины и несет традиции и ценности Украины в мир.



В то же время Паш добавила, что не считает себя политиком, а является артисткой.



"У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.

Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.

Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса.

15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Наблюдательный совет Общественного вещателя планирует внеочередное заседание 18 февраля из-за ситуации вокруг Национального отбора на "Евровидение-2022".

Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы.

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