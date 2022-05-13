Алина Кабаева и ее бабушка, экс-жена и родственники: Британия ввела санкции против ближайшего окружения Путина

Об этом информируют на сайте правительства Великобритании.

В официальных документах указана лишь небольшая часть владения президента, впрочем, на самом деле богатство Путина записано на семью, говорится в сообщении.



Официальные документы перечисляют скромные активы президента Путина, в частности: небольшую квартиру в Санкт-Петербурге, 2 автомобиля советских времен 1950-х годов, прицеп и небольшой гараж.



На самом деле Путин полагается на свою сеть семьи, друзей детства и избранной элиты, которые выиграли от его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни. Их вознаграждение – влияние на дела российского государства, которое выходит за рамки их формальных должностей", – информируют на сайте.



Среди ближайшего оцепления Путина под санкции попали:

Алина Кабаева , олимпийская гимнастка на пенсии. Она поднялась к главе правления Национальной медиагруппы, которая, как сообщается, крупнейшая частная российская медиакомпания, ранее являвшаяся депутатом в Думе от "Единой России". Считается, что у Кабаева тесные личные отношения с Путиным.

, олимпийская гимнастка на пенсии. Она поднялась к главе правления Национальной медиагруппы, которая, как сообщается, крупнейшая частная российская медиакомпания, ранее являвшаяся депутатом в Думе от "Единой России". Считается, что у Кабаева тесные личные отношения с Путиным. Анна Зацеплина , бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко – давнего соратника Путина, под санкции Великобритании 22 февраля, от которого, как сообщается, получила роскошную квартиру в Москве.

, бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко – давнего соратника Путина, под санкции Великобритании 22 февраля, от которого, как сообщается, получила роскошную квартиру в Москве. Людмила Очеретная , экс-супруга Путина, бывшая первая леди Российской Федерации. После развода с Путиным в 2014 году Очеретна получила льготные деловые отношения с государственными структурами.

, экс-супруга Путина, бывшая первая леди Российской Федерации. После развода с Путиным в 2014 году Очеретна получила льготные деловые отношения с государственными структурами. Игорь Путин , двоюродный брат Владимира Путина, российский бизнесмен, директор Печенжского международного морского порта.

, двоюродный брат Владимира Путина, российский бизнесмен, директор Печенжского международного морского порта. Роман Путин , двоюродный брат, когда-то устранивший президента Владимира Путина. Роман публично рассказывает о своих связях и отмечает, как это позволило его компании Putin Consulting, помогать иностранным инвесторам в России.

, двоюродный брат, когда-то устранивший президента Владимира Путина. Роман публично рассказывает о своих связях и отмечает, как это позволило его компании Putin Consulting, помогать иностранным инвесторам в России. Михаил Шеломов , российский владелец бизнеса и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" якобы поделила сотрудников с АО "Бином", фирмой, зарегистрированной как владелец "Дворца Путина". Шеломов через свою фирму Akcept LLC также является акционером Банка Россия под санкции Великобритании 22 февраля 2022 года.

, российский владелец бизнеса и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" якобы поделила сотрудников с АО "Бином", фирмой, зарегистрированной как владелец "Дворца Путина". Шеломов через свою фирму Akcept LLC также является акционером Банка Россия под санкции Великобритании 22 февраля 2022 года. Михаил Путин , российский бизнесмен, родственник президента РФ. Михаил – заместитель председателя правления СК "СОГАЗ", заместитель председателя правления "Газпрома".

Доверенных лиц Путин помещал на стратегические должности в государстве, также санкционированные:

Александр Плехов , близкий друг Путина. Его компания Vital Development Corporation выиграла от значимого государственного патронажа.

, близкий друг Путина. Его компания Vital Development Corporation выиграла от значимого государственного патронажа. Михаил Клишин , исполнительный директор Банка Россия, член Совета директоров СОГАЗ

, исполнительный директор Банка Россия, член Совета директоров СОГАЗ Владимир Колбин , сын друга детства и вероятного делового партнера Путина – Петра Колбина. Владимир воспользовался и поддержал правительство России, исполняя обязанности генерального директора ООО "Геленджицкий морской порт".

, сын друга детства и вероятного делового партнера Путина – Петра Колбина. Владимир воспользовался и поддержал правительство России, исполняя обязанности генерального директора ООО "Геленджицкий морской порт". Юрий Шамалов , сын Николая Шамалова (под санкции Великобритании в 2014 году) и брат бывшего зятя Путина Кирилла (санкционированный Великобританией 24 февраля 2022). Юрий входит в новую элиту детей ближайших оцеплений Путина и быстро поднялся до президента Газфонда и члену совета директоров Газпромбанка.

, сын Николая Шамалова (под санкции Великобритании в 2014 году) и брат бывшего зятя Путина Кирилла (санкционированный Великобританией 24 февраля 2022). Юрий входит в новую элиту детей ближайших оцеплений Путина и быстро поднялся до президента Газфонда и члену совета директоров Газпромбанка. Виктор Хмарин – российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина за браком. Хмарин владел рядом предприятий, в том числе ООО "НефтеПродуктСервис", работавшее в энергетическом секторе России.

Таким образом Британия давит на Путина, который продолжает вторжение в Украину.

В настоящее время Великобритания наложила санкции более чем на тысячу физических и сто юридических лиц, в том числе олигархов на сумму 117 миллиардов фунтов.

"Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, которая поддерживает роскошный образ жизни Путина и усугубляет порок его ближайшего окружения. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто способствует агрессии Путина, пока Украина не победит".

Роскошный образ жизни Путина регулярно демонстрируется, в отчетах разоблачают связи с яхтой стоимостью 566 миллионов фунтов стерлингов и "Дворцом Путина" стоимостью 1 миллиард долларов, официально принадлежащих близкому соратнику Аркадию Ротенбергу, против которого были введены санкции в декабре 2020 года" сказал министр иностранных дел Лиз Трасс.

Санкции обеспечивают оцепление Путина:

Замораживание активов. Это запрещает любому гражданину Великобритании или любому бизнесу в Британии иметь дело со средствами или эконресурсами, связанными лицом.

Это запрещает любому гражданину Великобритании или любому бизнесу в Британии иметь дело со средствами или эконресурсами, связанными лицом. Запрет на поездки. Назначенному лицу будет отказано в разрешении на въезд или пребывание в Царстве.

Назначенному лицу будет отказано в разрешении на въезд или пребывание в Царстве. Транспортные санкции Недавно введенные полномочия считают уголовным правонарушением полет или приземление любого российского воздушного судна в Великобритании и предоставляют правительству полномочия изымать самолеты, принадлежащие указанным ообам.

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