Aliexpress заблокировал россиянам покупку дронов, - СМИ
Интернет-магазин Aliexpress заблокировал продажу дронов DJI и Autel для клиентов из России
Об этом сообщает российские СМИ.
Сообщается, что сегодня на торговой площадке граждане РФ больше не смогут приобрести коптеры от компаний DJI и Autel. В то же время, уже купленные станут ограничены в функционале.
Формально товарные карточки на сайте остались, однако после перехода в магазин на экране пишет об ошибке: "Такой страницы нет".
Кроме того, фирма DJI удалила программы для управления дронами из российского AppStore.
На все жалобы отвечают: "извиняемся, но мы не предоставляем свои услуги россиянам, а также не предоставляем услуги по какой-то военной деятельности, поэтому спасибо за понимание".
- 2 марта президент США Джо Байден известил американский Конгресс о том, что он продлевает на очередной годовой срок действие санкций против России.
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