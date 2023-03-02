Aliexpress заблокировал россиянам покупку дронов, - СМИ

Об этом сообщает российские СМИ.

Сообщается, что сегодня на торговой площадке граждане РФ больше не смогут приобрести коптеры от компаний DJI и Autel. В то же время, уже купленные станут ограничены в функционале.

Формально товарные карточки на сайте остались, однако после перехода в магазин на экране пишет об ошибке: "Такой страницы нет".

Кроме того, фирма DJI удалила программы для управления дронами из российского AppStore.

На все жалобы отвечают: "извиняемся, но мы не предоставляем свои услуги россиянам, а также не предоставляем услуги по какой-то военной деятельности, поэтому спасибо за понимание".