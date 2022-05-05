AliExpress, Emerson Electric и еще 5 компаний объявили об уходе или ограничении работы на рынках России и Беларуси
Цифровая блокада РФ и РБ продолжается и к ней подключаются все новые компании
Об этом сообщил в телеграмм глава Минцифры Михаил Федоров.
"Благодарю технологические компании за их санкции против страны-агрессора", - отметил министр цифровой трансформации Украины.
Сегодня к санкциям присоединились еще семь участников:
- Финская компания Accountor инициировала выход из российского рынка. Компания объявила, что уже начала процесс прекращения деятельности. Accountor специализируется на программных решениях и услугах аутсорсинга для финансовых и HR-служб.
- AliExpress прекратил принимать для оплаты заказов карты попавших под санкции банков. Оплачивать заказы можно через Qiwi.
- Компания Wolters Kluwer прекратила вести бизнес в РФ и Беларуси, за исключением некоторых продуктов для здоровья, для которых есть веские гуманитарные причины. Wolters Kluwer NV – голландская компания, предоставляющая информационные услуги. Компания обслуживает юридические, деловые, налоговые, бухгалтерские, финансовые, аудиторские, рисковые, нормативные и медицинские рынки.
- Downdetector у российской версии больше нет. Если перейти по ссылке downdetector.ru, пользователя перебросит на международную версию, где многие российские сервисы отсутствуют. Downdetector – это платформа, позволяющая отслеживать сбои в работе социальных сетей, мессенджеров и других сайтов.
- Программа SEO-продвижения сайтов SE Ranking прекратила работу в РФ и взаимодействие с российскими пользователями. Компания продолжит выполнять обязательства по текущим договорам, но покупка, продление подписок и пополнение баланса невозможны.
- Одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science, предоставляющая сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступной для исследователей из РФ.
- Американский производитель Emerson Electric покидает Россию. Emerson Electric – крупная транснациональная корпорация. Компания объединяет технологию и инжиниринг во многих отраслях и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
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