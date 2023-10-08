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Алиев обвиняет Францию в провоцировании нового конфликта между Азербайджаном и Арменией

8 октября, 2023 воскресенье
11:26
Мир

Президент Азербайджана критикует позицию Евросоюза, в частности Франции, за поддержку и военную помощь Армении, что может спровоцировать усиление конфликта

Об этом сообщает Reuters.

В телефонном разговоре с членом Европейского совета Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике подход ЕС, особенно позицию Франции, по поводу азербайджано-армянского конфликта.

Алиев заявил, что "из-за известной позиции Франции Азербайджан не принимал участия во встрече в Гранаде при посредничестве ЕС с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой Брюссель заявил, что поддерживает Армению", сообщили в офисе президента Азербайджана.

"Глава государства подчеркнул, что предоставление Францией оружия Армении было подходом, который не служил миру, а преследовал цель раздуть новый конфликт, и если в регионе возникнет новый конфликт, Франция будет отвечать за его возникновение", - говорится в сообщении.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит этнические чистки.

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что все задачи в регионе были выполнены.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября выразил безусловную поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

1 октября миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за того, что массовый выход этнических армян из региона в связи с операцией Азербайджана продолжался.

Еспресо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после быстрой операции Азербайджана.

Степан Григорян, армянский политолог, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, считает , что Россия будет пытаться руками Азербайджана атаковать Армению, чтобы забрать контроль над Зангезурским коридором.

ЕС
Франция
Армения
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