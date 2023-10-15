На 20-летие своего правления Алиев поднял флаг Азербайджана в бывшей столице уже не существующей "Нагорно-Карабахской Республики"
В воскресенье, 15 октября, Ильхам Алиев в 20-ю годовщину своего президентства поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха
Об этом пишет АЗЕРТАДЖ.
Отметится, что Алиев поднял флаг и выступил с речью в городе Ханкенди, столице Нагорного Карабаха, армянское название которого – Степанакерт. Алиев также посетил еще ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха.
Также сообщается, что сегодня исполнилось 20 лет с момента избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана – он вступил в должность в 2003 году.
Фото: Сайт президента азербайджана
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения.
На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.
30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по обвинению Баку в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.
1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за массового выхода этнических армян из региона.
5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.
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