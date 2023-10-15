Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир На 20-летие своего правления Алиев поднял флаг Азербайджана в бывшей столице уже не существующей "Нагорно-Карабахской Республики"

На 20-летие своего правления Алиев поднял флаг Азербайджана в бывшей столице уже не существующей "Нагорно-Карабахской Республики"

15 октября, 2023 воскресенье
17:21
Мир

В воскресенье, 15 октября, Ильхам Алиев в 20-ю годовщину своего президентства поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

Об этом пишет АЗЕРТАДЖ.

Отметится, что Алиев поднял флаг и выступил с речью в городе Ханкенди, столице Нагорного Карабаха, армянское название которого – Степанакерт. Алиев также посетил еще ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Также сообщается, что сегодня исполнилось 20 лет с момента избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана – он вступил в должность в 2003 году.

Фото: Сайт президента азербайджана

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий  локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по обвинению Баку в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.

1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за массового выхода этнических армян из региона.

5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Армения
Читайте также:
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 октября, 2023 суббота
Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024
Збірна України
15 октября, 2023 воскресенье
Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура
Авдіївка
13 октября, 2023 пятница
"Ситуация вокруг Авдеевки близка к критической": майор МВД Морозов рассказал о новой тактике врага
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 октября
17:51
МОК планирует создать Олимпийские игры по киберспорту
17:40
Инфографика
Курс валют на 15 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
16:51
Ученые из Теннеси выяснили, действительно ли острая пища вредна
16:49
Обзор
Подбитый корабль в Севастополе и "салют" беспилотников в РФ: где у окупантов взрывалось на этой неделе
16:47
В Израиле впервые за всю историю эвакуируют целый город
16:34
Эксклюзив
Дипломат Осипенко спрогнозировал роль Китая в глобальном конфликте
16:29
В пригороде Чернигова два человека подорвались на мине в лесополосе
16:17
Эксклюзив
Явка на выборах в Польше, которая на 12:00 составляет 22%, превышает прошлые парламентские выборы
16:02
Израиль уничтожит ХАМАС, - Нетаньяху
15:59
Блинкен снова посетит Израиль, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке
15:45
В Курской области имитируют оборонительные рубежи, - Центр нацсопротивления
15:42
Эксклюзив
Израильский политолог назвал два возможных сценария участия Ирана в войне
15:27
Абдель Фаттах Ас-Сиси
Египет хочет созвать международный саммит для помощи сектору Газа
15:21
Завершился Варшавский международный кинофестиваль: украинские фильмы получили награды в двух конкурсах
15:12
Израиль требует закрытия местной редакции телекомпании Al Jazeera из-за "подстрекательства ХАМАСа"
15:09
Иран и Катар совместно помогают Газе
15:05
Эксклюзив
Квалифицированные медицинские специалисты и оборудование нужны в прифронтовых больницах – Ирина Рыбинкина
15:00
ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль - создать гуманитарные коридоры для жителей Газы, - Папа Римский
14:59
OPINION
В поисках украин иудейских
14:47
В Донецке возникла угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС
14:46
Украину ожидают дожди, ветер и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
14:29
Путин заявил, что российская армия перешла к "активной обороне" в Украине
14:24
Актриса американского фильма ужасов "Кэрри" Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
14:21
Эксклюзив
Отдельная часть украинского общества готовилась к войне с Россией все 32 года, - Зисельс на форуме Via Carpatia
14:08
За время оккупации в Крыму выявили более 5 тысяч нарушений прав человека
14:07
Глава ОБСЕ приедет в Киев
13:54
РФ установила заграждения на входе в Севастопольскую бухту, есть спутниковые снимки
13:51
Иран обещает вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится, - Axios
13:45
Минобороны приняло на поставку ВСУ новые образцы военного вертолета и мотоцикла
13:36
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия уже достигла того, что Украина перестала быть для нее цивилизационным конкурентом, - Портников на форуме Via Carpatia
13:35
"Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у РФ не было нигде", - Буданов
13:26
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
13:18
СБУ атаковала дроновами подстанцию в Белгородской области РФ, которая питала военные объекты, - СМИ
13:08
В Киеве 12-летняя девочка выпала из многоэтажки: полиция устанавливает обстоятельства
13:02
Эксклюзив
"В фильме "Церковь без креста" мы расскажем о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине", - Княжицкий
12:59
Zara
Кулеба заявил, что Ikea, H&M, Zara и другие бренды могут вернуться в Украину
12:53
Хезболла обстреляла ракетами израильскую базу на границе с Ливаном, - иранское ТВ
12:42
В Польше начались парламентские выборы и референдум
12:30
Обновлено
Оккупанты выпустили на Херсон и Бериславский район 13 управляемых авиабомб: повреждены жилые дома
12:04
продукти магазин
Британские ученые спрогнозировали, что человечество может столкнуться с дефицитом продовольствия спустя десятилетия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV