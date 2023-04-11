Alibaba представила аналог искусственного интеллекта ChatGPT
Компания Alibaba представила Tongyi Qianwen – аналог языковой модели, на которой базируется искусственный интеллект ChatGPT
Об этом информирует Reuters .
Tongyi Qianwen – новая языковая модель искусственного интеллекта. Во время демонстрации она составляла письма-приглашения, планировала маршруты поездок и консультировала покупателей по вопросу типов косметики, которые стоит приобрести.
Новую разработку хотят интегрировать во все бизнес-приложения компании Alibaba в ближайшем будущем. Так, Tongyi Qianwen сначала интегрируют в программу для обмена сообщениями Ding Talk. Там ее можно будет использовать для подведения итогов собрания, написания электронных писем и составления бизнес-предложений.
Также новая языковая модель будет добавлена к голосовому помощнику компании под названием Tmall Genie.
"Эта технология кардинально изменит то, как мы производим, как мы работаем и как мы живем", – заявил гендиректор Alibaba Даниэль Чжан.
По его словам, модели искусственного интеллекта, как Tongyi Qianwen, могут помочь сделать искусственный интеллект более популярным в будущем.
Затем облачное подразделение компании планирует открыть Tongyi Qianwen для своих клиентов. Это необходимо для того, чтобы они могли создавать собственные индивидуальные большие языковые модели.
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