Презентовали Правовой навигатор 22 марта на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

Онлайн-платформа, инициированная Правозащитным центром для военнослужащих "Принцип", дает ответы на самые распространенные вопросы относительно существующей системы:

Как военному получить справку о ранениях?

Что делать для получения материальной помощи?

Как происходит оформление лечения за границей?

Куда жаловаться, если есть сомнения в заключении военно-лечебной комиссии (ВЛК)?

"Главное, что мы хотели добиться этим, чтобы военным была ясность, чтобы у них не было истерики, когда им кто-то объясняет на словах, куда идти и какие документы собрать. Потому что человек это все должен записать, это военный человек, он ранен, она уже все, что могла отдать, отдала государству", – рассказал об идее создания Правового навигатора соучредитель Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Маси Найем.

Его коллега, соучредительница и глава "Принципа" Любовь Галан добавила, что работа над навигатором была очень сложной для многих юристов, работающих с этой темой с 2014 года. Она пояснила, что правовая рамка и практика, регулирующая эту сферу, "слишком нестройна, она имеет очень разные, даже региональные особенности", поэтому было нелегко выписать такой алгоритм для военнослужащих, который будет простым и понятным, будет отвергать лишние вопросы и давать больше ответов. .

По ее словам, перед запуском навигатора его разработчики вместе с юристами провели анализ, чтобы выяснить, на каких этапах раненые военнослужащие сталкиваются с наибольшим количеством вопросов.

Следовательно, выделили 5 следующих стадий:

Этап эвакуации Лечение и справка об обстоятельствах ранения Военно-врачебная комиссия Лечение за границей Установление группы инвалидности.

"Я хочу сказать, что когда мы начали работать с семьями раненых военнослужащих, то поняли, что, к сожалению, есть случаи того, что среди наших коллег, юристов условно с частного рынка, существует злоупотребление этой потребностью. Часто на рынке даже самый простой рапорт , который необходим раненному, может стоить несколько тысяч гривен. Хотя это очень простой документ, который можно фактически самостоятельно загрузить и самостоятельно написать", - добавила Любовь Галан.

Воспользоваться навигатором можно по ссылке https://navigator.pryncyp.com/ На онлайн-платформе есть все необходимые документы, которые можно скачать.

Любовь Галан призвала пользователей обратной связи, чтобы дополнять его новой информацией.

"Правовой навигатор будет развиваться. Он будет покрывать больше тем, чем сейчас для раненых, он также будет иметь в будущем интерфейсы в целом для военнослужащих, ветеранов обязательно и для важной целевой группы - семей, которые занимаются этими людьми и являются очень важной группой, которую мы тоже должны усилить", – подчеркнула она.

Справочно. "Принцип" – общественная организация, основанная в 2023 году для правовой защиты военнослужащих, в том числе получивших боевое ранение. Организация работает по направлениям: