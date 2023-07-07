Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

" Каховскую ГЭС разрушали изнутри путем заделки очень большого количества взрывчатки. То есть, чтобы разрушить Киевскую ГЭС, нужна мощная диверсионно-разведывательная работа врага – мы делаем все, чтобы этого не произошло", – сказал он.

По его словам, все объекты критической инфраструктуры находятся под охраной ВСУ, Нацгвардии и частично полиции.

"После теракта на Каховской ГЭС полиция Киевской области усилила патрулирование возле Киевской ГЭС для реагирования на ситуацию и изменение оперативной обстановки. Например, когда задержан подозрительный автомобиль, полицейские оперативно забирают водителя для отработки, чтобы не создавать какой-либо нестандартной ситуации вблизи ГЭС", - объяснил начальник областной полиции.

Он отметил, что алгоритм действий в случае подрыва плотины Киевской ГЭС отработан.

"Алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации полностью отработан, на штабе обороны Киева и Киевской области все проговорили, но эта информация, конечно, имеет гриф ограничения. об усилении действий. Что касается непосредственно полиции - то речь идет именно о дополнительном патрулировании по периметру. Уверяю, работа проходит 24/7 и не останавливается", - подчеркнул Небитов.