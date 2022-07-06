Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Подготовиться к плену на 100% невозможно. Если честно, я никогда не представляла, что попаду в плен. Возможно, это была моя ошибка. Я не рассчитывала свои действия для плена. То есть, для ранения, для смерти у меня был алгоритм действий, а для плена - не было ни одного. Я никогда об этом не думала. Если бы я об этом подумала, возможно, мне было бы легче. Теперь у меня такой опыт и никому не советую его повторять - это чрезвычайно трудно", - отметила Тайра.

"Россияне абсолютно уверены, что они правы," - продолжает Юлия Паевская. - "Все их действия направлены на то, чтобы их пленник поверил в то, что они говорят: - Украина должна подчиниться, Украина уже проиграла, мы не имеем никакого шанса. Такие нарративы у оккупанта. На меня было постоянное давление. Никакой секунды я не была в одиночестве, даже когда спала. Либо надсмотрщик, либо допросник постоянно давил морально, а иногда физически", - подчеркнула Тайра.

17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.

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