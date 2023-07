Об этом сообщает Зеленский в телеграме.

"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой зиждется способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах. Делаем все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций", - подчеркнул президент.

Указ №371/2023 от 5 июля вступает в силу со дня обнародования.

Среди попавших под санкции компаний - ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхование", "Альфа Капитал Холдингз Лимитед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd и другие.

Введенное в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлится 10 лет.

В частности, предусмотрено блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых юридическое лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление или деятельность.