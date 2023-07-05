Альфа Страхование и ЮНС-Холдинг: Зеленский ввел в действие санкции против 18 юрлиц, связанных с РФ
В среду, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против 18 юридических лиц, связанных с Россией, на 10 лет
Об этом сообщает Зеленский в телеграме.
"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой зиждется способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах. Делаем все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций", - подчеркнул президент.
Указ №371/2023 от 5 июля вступает в силу со дня обнародования.
Среди попавших под санкции компаний - ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхование", "Альфа Капитал Холдингз Лимитед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd и другие.
Введенное в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлится 10 лет.
В частности, предусмотрено блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых юридическое лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление или деятельность.
- В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российский олигарх Фридман. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
- Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен были готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
- В начале апреля Великобритания сняла с Фридмана два из трех обвинений.
- В конце мая Рада проголосовала закон, который позволит национализировать "Сенс банк" (бывший "Альфа-банк"). В середине июня подписал его президент.
- 30 июня лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в интересах Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное