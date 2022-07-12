Альфа-Банк прекращает кредитные каникулы с 13 июля
Альфа-Банк Украина объявил о завершении действия кредитных каникул, длившихся с 1 марта
Об этом сообщил Альфа-Банк Украина.
"С 13 июля 2022 года клиентам Альфа-Банка Украина необходимо вносить минимальные ежемесячные платежи как по кредитам, так и по кредитным картам", – говорится на сайте банка.
В финансовом учреждении отметили, что не начисляются проценты по кредитам для военнослужащих.
Банк ввел кредитные канилкулы с 1 марта по всем ссудам и кредитным карточкам. Таким образом его клиенты могли не платить ежемесячные платежи за пользование кредитом.
- Напомним, Альфа-Банк сменяет название на Сэнс Банк, чтобы не ассоциироваться с российским брендом. Доли в Альфа-банке у Украины есть российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые находятся под западными санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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