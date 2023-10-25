"Аленушки всех стран объединились"
Вижу в последнее время уйму сообщений на тему: "Нужно срочно остановить войну"
Красны девицы всех форм, состояния и политических взглядов делятся "личными мнениями" о том, как Украине не нужно освобождать Мариуполь, Бердянск и Крым. Самое отвратительное, что такие сообщения всегда апеллируют к памяти павших. Мол, не за то погибли лучшие, чтобы Украина превратилась в руину, пока мы будем еще несколько лет сопротивляться.
И здесь я хочу спросить. А ради чего они погибли? Чтобы политологи на зарплате заработали несколько серебряников на очередной "за-мировской" пропагандистской компании? Чтобы парочка политиканов попыталась выиграть выборы после позорной капитуляции, ответственность за которую будет полностью возложена на действующую власть?
Примечательно, что этот плач о погибших начался одновременно с истерикой россиян об угрозе с правобережной Херсонщины. Они стягивают остатки войск в Крым, готовясь к боям на полуострове. Путин же непрозрачно намекает на переговоры и жалуется на украинское наступление на Херсонщине.
По моему мнению, происходит массированная информационная атака с целью формирования среди украинцев "запроса на поражение". Аналогичные тезисы продвигают "хорошие ру" и прилученцы.
Дело в том, что в обмене Крыма на "что-то полезное" заинтересованы не только путинцы. Это и западные "прагматики" с их "Крым в обмен на НАТО", и украинские псевдопатриоты, рассчитывающие на "Крым в обмен на личную власть", и российские типы-либералы, которым нужно сохранить путинский режим, чтобы упорно бороться с ним всю жизнь с западных "повсюду" на западные деньги. А еще есть уклонисты, которые надеются таким образом избежать попадания в окопы.
Обидно видеть лайки под этими сообщениями от вполне искренних и патриотических друзей. Разве вы не понимаете: за все, что мы не доделаем, наши дети и внуки заплатят кровью? Посмотрите в глаза тем маленьким украинцам, которые только что пошли в первый класс. Именно они будут погибать в окопах под Полтавой и Луцком, если мы сейчас ошибемся.
Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог
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