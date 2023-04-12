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Алена Гусева на форуме PRNext-2023: секреты успеха брендов в соцсетях

12 апреля, 2023 среда
15:21
Новости

Эксперт по соцсетям Алена Гусева приняла участие в главном пиар-форуме страны PRNext-2023, который в этом году прошел ребрендинг. Ее выступление поразило участников своей содержательностью и структурированностью

Специалистка, консультант и лектор по персональному брендингу и международному пиару и коммуникациям Алена Гусева закрывала «конференционную» часть форума докладом о трендах соцсетей. В своем выступлении она озвучила фундаментальные идеи о том, как успешно развивать профессиональные аккаунты в соцсетях.

Алена Гусева отметила, что в первую очередь нужно выстроить правильные отношения со своей аудиторией, предлагая ей качественное решение проблем. При этом следует учитывать алгоритмы конкретной соцсети, которые часто весят больше содержания. Следовательно, аккаунты следует вести системно.

Важно устойчивое позиционирование бренда, осознание собственного «Я» и открытость перед фолловерами. Следует учитывать, что бренд строит свою репутацию в соцсетях, исходя из собственного оффлайн-опыта, поэтому стоит рассказывать свою историю, опираясь на деятельность в реальной жизни.

Полезными в построении бренда могут стать коллаборации с более сильными конкурентами из своей или касательной сферы, а также поиск неочевидных помощников, таких как искусственный интеллект.

Четкость ценностных ориентиров компании поможет найти окружение с похожими ценностями и проблематикой, которое может стать хорошим помощником в продвижении бренда через репосты, рассказы, прямые эфиры и т.д.

Базовым принципом, как отмечает Алена, также является понимание приоритетности построения бренда, а не создание уникального торгового предложения. То есть нужно не продавать, а помогать людям – контент должен быть прежде всего полезным пользователю. Он может быть в формате коротких видео, фотогалерей (карусели) и т.д. Чтобы найти правильный формат, нужно анализировать статистику (сохранения и шеры важнее количества комментариев) и тестировать новые формы представления контента, если какие-либо имеющиеся не работают.

Сильные аккаунты имеют высокий уровень вовлеченности. Для этого нужно мотивировать фолловеров создавать собственный контент, который будет связан с вашим брендом. Это может быть, например, обозначение вашей страницы в рассказах о вашем товаре. Такой контент следует репостить на свой аккаунт.

Следует помнить, что каждая соцсеть любит, когда используют ее внутренние инструменты, такие как создание видео в Instagram, опросов в Twitter, рекламный кабинет в Facebook и т.д. Также соцсети предоставляют приоритет внутреннему контенту, то есть материалу без ссылок на сторонние сервисы или сайты.

Для продвижения в соцсетях архиважно тщательно следить за нововведениями, ведь быть одним из первых их испытателей это получить благосклонность соцсети. Надо постоянно тестировать разные подходы: платную рекламу, социальную активность на аккаунте, подкасты, прямые эфиры и т.д.

Кроме этого, Алена советует дружить брендами и ситуативами (как это было, например, после новостей о "хлопке" на военном аэродроме в оккупированном Крыму в Новофедоровке). Тогда украинские бренды объединились, "бронируя" места для своих вывесок на фото "Ласточкиного гнезда" в Ялте.

Также обязательно увеличение доли визуального контента в соцсетях. Алена подчеркивает, что визуал – это "новый король, новое черное платье", потому что в условиях быстрого скроллинга за короткое время помогает захватить внимание пользователя.

Напомним, 31 марта состоялся форум PRNext-2023, приковавший внимание около 3 тысяч зрителей в прямом эфире. PRNext – новое название Международного PR-Фестиваля, проекта с 20-летней историей, который в этом году прошел ребрендинг.

В ходе мероприятия ведущие представители бизнеса, специалисты по пиару, маркетингу, управлению репутацией поделились своим опытом с участниками форума. Также среди тех, кто принял участие в сборе средств для нужд 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, был определен победитель необычного сувенира - отстрелянного "Стингера", из которого был уничтожен российский вертолет.

Общество
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