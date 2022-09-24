Об этом сообщает ТСН .

В интервью телеканалу BFMTV Делон выразил свою солидарность с украинцами и на французском прочитал отрывок из "Завета" Тараса Шевченко.

"Происходящее в Украине меня глубоко огорчило и трогало, поэтому я борюсь за украинцев", - сказал Делон.

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86-летний актер Ален Делон записал обширную программу об Украине, которая выйдет в конце сентября на канале TV5 Monde. Также он анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, с кем беседовал 23 сентября.

14 июня американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что Европа виновата в финансировании войны РФ против Украины.

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