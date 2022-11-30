Об этом сообщает Министерство обороны Украины в facebook.

Отмечается, что в настоящее время прекращены полномочия и уволен с должности президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев. Приказом Министра обороны Украины генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.

"28 ноября 2022 г. приказом министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие. Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, Председателя и Членов Совета директоров", - говорится в сообщении.

В новый состав наблюдательного совета вошли Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал. Председателем назначен заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко. Сообщается, что он уже провел первое заседание.

Украинское предприятие специализируется на производстве авиационной техники, и по словам Минобороны, теперь предприятие будет работать на нужды ВСУ.

"Отныне стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Сич" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ", - сообщили в Минобороны.

23 октября бывший директор предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был задержан в Запорожье. 24 октября Богуслаева по подозрению в госизмене и коллаборационизме арестовал суд.

24 октября Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

4 ноября было арестовано имущество президента и начальника департамента АО "Мотор Сич" почти на 1 млрд грн.

7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны.

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