Алексея Никифорова назначили новым руководителем "Мотор Сичи"
С 28 ноября 2022 года новым главой ПАО "Мотор Сич" назначен Алексей Никифоров. Также избран новый состав наблюдательного совета и его глава - заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в facebook.
Отмечается, что в настоящее время прекращены полномочия и уволен с должности президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев. Приказом Министра обороны Украины генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.
"28 ноября 2022 г. приказом министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие. Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, Председателя и Членов Совета директоров", - говорится в сообщении.
В новый состав наблюдательного совета вошли Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал. Председателем назначен заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко. Сообщается, что он уже провел первое заседание.
Украинское предприятие специализируется на производстве авиационной техники, и по словам Минобороны, теперь предприятие будет работать на нужды ВСУ.
"Отныне стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Сич" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ", - сообщили в Минобороны.
- 23 октября бывший директор предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был задержан в Запорожье. 24 октября Богуслаева по подозрению в госизмене и коллаборационизме арестовал суд.
- 24 октября Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
- 4 ноября было арестовано имущество президента и начальника департамента АО "Мотор Сич" почти на 1 млрд грн.
- 7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное