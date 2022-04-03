Алексей Резников: неудачный блицкриг россиян завершится удачным Нюрнбергом

Об этом министр обороны сказал находясь в освобожденном Гостомеле, где вместе с Командующим обороны и министром внутренних дел поблагодарили наше войско за их непрекращающуюся борьбу, за отпор, который они дали оккупанту.

"Многовековой, со славной историей. Гостомель, как и большинство Украинских городов, уже с XVI века имел самоуправление, получив Магдебургское право. Имел свободу, свободу выбора. Чего России до сих пор не дано. А россияне никогда не поймут. "Освободители" пришли со своим "русским миром" в мирный, свободный Украинский город со счастливыми семьями. Сегодня же весь мир видит результаты этого "освобождения". Десятки местных жителей только накануне, впервые за более чем месяц, смогли без страха и угрозы быть расстрелянными выйти из подземелий, где скрывались от фашистов XXI века. Сегодня над городом снова развевается флаг нашего Государства. Наши воины выбили врага с Киевских земель", - написал Резников.

Он добавил, что наша единственная национальная мечта станет реальностью.

"Мы все восстановим и построим, а за преступления перед человечностью все причастные, во главе с главными актерами кремля, будут отвечать не только перед Украинским народом, но и перед международным судом. За каждую отнятую и изуродованную Украинскую жизнь российские фашисты будут нести ответственность. Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом. И фраза "я только выполнял приказ" на Нюрнбергском процессе не спасет ни одного преступника", - подытожил Резников.

Президент Франции выразил сожаление украинцам по поводу зверств в Буче и призвал к мести. Он подчеркнул, что российским властям придется отвечать за преступления.

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