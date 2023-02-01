Алексей Резников может покинуть пост министра обороны и перейти в Минюст, - СМИ
По данным источников украинского СМИ, министр обороны Украины Алексей Резников может уйти с должности в МОУ и перейти в Министерство юстиции
Об этом говорится на сайте издания.
Отмечается, что во властных кругах рассматривается возможность перехода министра обороны Алексея Резникова в Министерство юстиции.
По данным источников, такое желание произнес как и сам Резников, так и его оппоненты во власти.
"Однако, насколько скорым может быть такое решение, собеседники не сообщили. Кандидатуры в главу министерства обороны нет. Слухи о переходе Резникова в Минюст ходили еще летом", - отметили журналисты.
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