Алексей Резников может покинуть пост министра обороны и перейти в Минюст, - СМИ

Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что во властных кругах рассматривается возможность перехода министра обороны Алексея Резникова в Министерство юстиции.

По данным источников, такое желание произнес как и сам Резников, так и его оппоненты во власти.

"Однако, насколько скорым может быть такое решение, собеседники не сообщили. Кандидатуры в главу министерства обороны нет. Слухи о переходе Резникова в Минюст ходили еще летом", - отметили журналисты.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

Позже был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил , что будет создана новая система, согласно которой будут публиковаться цены на продукты и товары, закупаемые для армии.

1 февраля украинское СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждало , что Офис генпрокурора объявил подозрения трем фигурантам скандала с закупками продовольствия для солдат по завышенным ценам. Среди них – два топчиновника Минобороны.

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