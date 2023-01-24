Об этом говорится на сайте главы государства.

Сегодня, 24 января, Зеленский подписал указ №41/2023 об увольнении Алексея Кулебы с должности главы Киевской областной государственной администрации.

В то же время, президент Украины подписал указ №42/2023 и назначил Кулебу заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Справочно. Алексей Кулеба – украинский государственный деятель, кандидат наук по государственному управлению и кандидат в мастера спорта по баскетболу.

В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика", квалификация магистра по международной экономике.

С 2005 по 2008 год учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 8 февраля по 15 марта 2022 года председатель Киевской облгосадминистрации и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года.

Был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Издание "Украинская правда" выяснило, что заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев передвигался Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс.

По данным УП, после расследования было открыто производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".

23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.

23 января сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении, а его должность может занять глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Сообщается, что Тимошенко могут быть назначены главой Херсонской областной военной администрации. Обсуждение этого вопроса состоялось задолго до его увольнения из Офиса после скандала с арендой загородного дома и элитного авто.

В тот же день Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента. Тимошенко поблагодарил Зеленского за доверие и всех руководителей областных военных администраций за сотрудничество.

На заседании 24 января Кабмин принял ряд кадровых решений, а именно уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА.

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