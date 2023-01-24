Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Алексей Кулебу был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины

Алексей Кулебу был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины

24 января, 2023 вторник
21:00
Общество

24 января президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем руководителя Офиса президента

Об этом говорится на сайте главы государства.

Сегодня, 24 января, Зеленский подписал указ №41/2023 об увольнении Алексея Кулебы с должности главы Киевской областной государственной администрации.

В то же время, президент Украины подписал указ №42/2023 и назначил Кулебу заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Справочно. Алексей Кулеба – украинский государственный деятель, кандидат наук по государственному управлению и кандидат в мастера спорта по баскетболу.

В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика", квалификация магистра по международной экономике.

С 2005 по 2008 год учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 8 февраля по 15 марта 2022 года председатель Киевской облгосадминистрации и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года.

Был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

  • Издание "Украинская правда" выяснило, что заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев передвигался Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс.
  • По данным УП, после расследования было открыто производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".
  • 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.
  • 23 января сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении, а его должность может занять глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Сообщается, что Тимошенко могут быть назначены главой Херсонской областной военной администрации. Обсуждение этого вопроса состоялось задолго до его увольнения из Офиса после скандала с арендой загородного дома и элитного авто.
  • В тот же день Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента. Тимошенко поблагодарил Зеленского за доверие и всех руководителей областных военных администраций за сотрудничество.
  • На заседании 24 января Кабмин принял ряд кадровых решений, а именно уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
политика
Президент Украины
Владимир Зеленский
Читайте также:
24 января, 2023 вторник
Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ
Кирило Тимошенко
24 января, 2023 вторник
Заместитель председателя ОП Тимошенко уволился. Он может возглавить Херсонскую ОВА, - СМИ
окупанти
23 января, 2023 понедельник
В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.47
    Продажа 43.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
24 января
21:21
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Значительно больше танков Leopard могут передать Украине 12 европейских стран. Колонка Сергея Згурца
21:16
На фото военнослужащий и гаубица М109А3
Пентагон увеличит производство боеприпасов на 500% до уровня войны в Корее, - The New York Times
21:11
Чехия досрочно выполнила требование ЕС по экономии газа
21:11
Обновлено
Зеленский уволил пятерых руководителей ОВА
21:05
В Нидерландах не исключают возможности выкупа у Германии 18 танков Leopard 2 для Украины
20:54
Скандал по закупкам продуктов для военных: на антикоррупционном комитете Резников признал ошибки в контрактах
20:52
Порошенко из Брюсселя: танки будут, и не только "леопарды"
20:39
Танки, ПВО и дипломатия: Зеленский побеседовал с Макроном
20:24
Обновлено
Василий Лозинский
Экс-замглавы Минрегиона Лозинского отправили под круглосуточный домашний арест
20:09
Эксклюзив
В районе Клищиевки подразделения ВСУ отошли на новые позиции, - офицер батальона ТРО Корсунов
20:09
Мировой исполнитель кантри Брэд Пэйсли стал послом UNITED24
20:04
OPINION
О коммерционализации, моде, экспертности и шансе
20:00
Обзор
Победные новости 335 дня войны: через полчаса ВСУ уничтожили три вертолета Ка-52, украинский фильм номинирован на "Оскар" и подразделение танков для Украины
19:49
Размером с Лондон: от ледяного плато Антарктиды откололся айсберг
19:45
Германия приняла решение отправить танки Leopard в Украину, - Der Spiegel
19:27
В Кабмине назвали ключевые приоритеты Украины во время энергетического "Рамштайна"
19:26
МАГАТЭ не обнаружила военную технику на территории украинских АЭС, - Гросси
19:26
Часы Судного дня перевели на 10 секунд ближе к полуночи из-за войны в Украине
19:14
Враг понес многочисленные потери на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском ВСУ отразили все атаки, - Генштаб
19:10
На должность руководителя Довженко-Центра претендуют 5 кандидатов: фамилии
19:01
Эксклюзив
Мультитест в 2023 году будет самым жестким за все 15 лет проведения тестирования, - эксперт по образовательным вопросам
18:57
Группа Panic! Аt the disco объявила, что завершит деятельность в марте
18:30
Эксклюзив
Шольц сознательно задерживает поставки вооружения Украине, - дипломат Чалый
18:25
ЕЮОФ-2023: биатлонистка Меркушина выиграла спринт и завоевала первое золото для Украины
18:23
Эрдоган собирает Совбез Турции, где среди прочего будет обсуждать долгосрочное перемирие между Украиной и РФ
18:13
Германия в среду одобрит запрос Польши о Leopard 2 для Украины, - Bloomberg
18:09
Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран, - ABC New
18:07
OPINION
Чтобы получить оружие, иногда стоит смотреть кино
18:02
Свет
За нарушение графиков отключений оштрафовали Киевское и Одесское облэнерго
17:58
Чехия не готова отказаться от немецких танков Leopard в пользу Украины
17:53
Ближе к весне россияне могут уменьшить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, - экс-министр энергетики Оржель
17:51
Обновлено
Байден готов отправить танки Abrams в Украину, - СМИ
17:38
"Медицина - в критическом состоянии": председатель облсовета заявил о разрушении большинства больниц Херсонщины
17:38
метро
Вместо строить метро на Виноградарь положил деньги на депозит: с генподрядчика взыскали ₴139 млн
17:08
Финляндия считает, что в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО нужен тайм-аут
17:08
Обновлено
Президент Финляндии Саули Нийнисте встретился в Киеве с Зеленским: подробности
17:00
Заместитель главы Минрегиона Непогода объяснил свою отставку реорганизацией министерства
16:43
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки Мамай, - мэр Мелитополя
16:43
"Мы не собираемся нападать на Беларусь": Зеленский ответил на заявление Лукашенко о "пакте о ненападении"
16:35
F-16
Уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура, - Игнат
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV