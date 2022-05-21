Алексей Кулеба вернулся на должность главы Киевской ОГА
Президент Владимир Зеленский снова назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА, а Александра Павлюка уволил
Об этом сообщается на сайте президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №353/2022 о назначении Алексея Кулебы председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Указом №352/2022 президент уволил с этой должности Александра Павлюка.
"Возглавляя Киевскую ОГА, Александр Павлюк смог усилить взаимодействие между военными, исполнительной властью и органами местного самоуправления в регионе. С использованием военного опыта работы в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева были созданы новые мощные оборонные линии", - отметили в указе.
Во время председательства Александра Павлюка украинские военные освободили Киевщину от оккупантов. Началось восстановление инфраструктуры региона, в частности, разминирование территории, расчистка завалов, восстановление дорожной и критической инфраструктуры, возврат электроснабжения, воды и газа в дома на деоккупированных территориях.
- 15 марта Киевскую ОВА возглавил Герой Украины, генерал-лейтенант, командующий ООС Александр Павлюк. Владимир Зеленский назначил его, чтобы дополнительно усилить оборону Киева и Киевской области от россиян.
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