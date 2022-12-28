Об этом секретарь СНБО написал в твиттере.

Он отметил, что Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной, а именно уничтожение нашей государственности и украинцев как нации. И теперь настало "время максимального сосредоточения".

"Мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок - окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо": имея большие запасы военной техники, Россия может попытаться затянуть войну на 2-3 года.

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