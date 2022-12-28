Алексей Данилов заявил, что впереди украинцев ждет "самый тяжелый отрезок" на пути к победе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что половина пути к победе уже пройдена, однако впереди - "самый тяжелый отрезок"
Об этом секретарь СНБО написал в твиттере.
Он отметил, что Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной, а именно уничтожение нашей государственности и украинцев как нации. И теперь настало "время максимального сосредоточения".
"Мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок - окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления", - заявил секретарь СНБО.
- Напомним, ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо": имея большие запасы военной техники, Россия может попытаться затянуть войну на 2-3 года.
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