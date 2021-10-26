"Александрия" забила 5 голов "Металлиста 1925" и стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Александрия" победила "Металлист 1925"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Стартовый матч 1/8 финала Кубка Украины закончился уверенной победой "Александрии" со счетом 5:2. За "Металлист 1925" забили Дмитрий Крыськив и Андрей Ременюк.
Голы "Александрии", выведшие команду в четвертьфинал КУ, забили Эмиль Мустафаев, Игорь Кирюханцев, Юрий Копина и Денис Устименко.
На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос". Они свои матчи проведут 27 и 28 октября.
Кубок Украины
1/8 финала
26 октября
"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия) 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" из второй лиги.
- После этого "Днепр-1" победил "ВПК-Агро".
- 23 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" обыграл "Эпицентр Дунаевцы".
- В 1/16 финала Кубка Украины по футболу ПФК "Львов" победил харьковский "Горняк-Спорт".
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