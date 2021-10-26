"Александрия" забила 5 голов "Металлиста 1925" и стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Стартовый матч 1/8 финала Кубка Украины закончился уверенной победой "Александрии" со счетом 5:2. За "Металлист 1925" забили Дмитрий Крыськив и Андрей Ременюк.



Голы "Александрии", выведшие команду в четвертьфинал КУ, забили Эмиль Мустафаев, Игорь Кирюханцев, Юрий Копина и Денис Устименко.



На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос". Они свои матчи проведут 27 и 28 октября.



Кубок Украины



1/8 финала



26 октября



"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия) 2:5



Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

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